Scontro auto-bici a Borgotaro, ciclista in ospedale. E a Salso un veicolo finisce fuori strada: due feriti

Incidente nel pomeriggio a Salsomaggiore. Poco dopo le 16, un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata finendo a bordo strada. Coinvolti nell'incidente due persone. Entrambi trasportati all'Ospedale Maggiore, hanno riportato ferite lievi e ferite di media gravità.

A Borgotaro poteva andare peggio a un ciclista, che intorno alle 17 si è reso protagonista di un incidente che ha coinvolto anche un'auto. Nella frazione di Laghina, sulla strada che porta verso la cittadina l'uomo a bordo della bici ha riportato ferite di media gravità.