Salsomaggiore: cento persone senza Green pass al corso di formazione in un albergo

Hanno preso in affitto alcune camere di un albergo in centro storico a Salsomaggiore Terme per svolgere un corso di formazione ma i partecipanti, circa un centinaio, non avevano il Green pass regolare. I carabinieri della stazione locale, insieme ai Nas, hanno effettuato un blitz all'interno di una struttura ricettiva del centro, all'interno della quale si stava svolgendo un corso per la formazione domiciliare. Al momento del controllo, finalizzato a verificare il rispetto delle norme anticontagio, i militari hanno accertato che nessuno dei partecipanti - compresi 12 dipendenti dell'azienda che aveva organizzato il corso - aveva il certificato verde valido. Alcuni frequentatori avevano il green pass scaduto o un’autocertificazione rilasciata dai genitori. Per ora sono state elevate le sanzioni amministrative nei confronti dei lavoratori dell'azienda, sprovvisti di Green pass.