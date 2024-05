Salsomaggiore, chiuso un albergo con gravissime carenze igienico-sanitarie

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma, assieme al personale della locale Arma territoriale e a quello del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, hanno recentemente condotto un controllo presso un albergo di Salsomaggiore Terme, evidenziando gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali dell’attività ricettiva. I militari hanno riscontrato la presenza di ambienti in stato di abbandono, con arredi vetusti e materiale riposto alla rinfusa, con evidente trascuratezza nelle operazioni di pulizia e sanificazione. Nei locali comuni è stata rivelata la presenza di polvere diffusa e formazioni di ragnatele; criticità per le quali sono necessari interventi di pulizia e manutenzione straordinaria.

Altre gravi criticità sono state riscontrate dal punto di vista della sicurezza della struttura, tali da creare un pericolo per gli utenti. Sono stati riscontrati, infatti, evidenti danneggiamenti agli impianti elettrici, al sistema di illuminazione e di emergenza, con cavi elettrici penzolanti. Un’uscita di sicurezza di un piano dell’albergo è stata trovata dai militari completamente bloccata da materiale in disuso. In precarie condizioni di igiene anche le camere degli utenti dove, oltre alla scarsa pulizia e l’accumulo di rifiuti e di materiale vario, sono state trovate tracce ed attrezzature riconducibili alla preparazione e la consumazione dei pasti all’interno, creando in tal modo pericolo di incendi.

È stato altresì rilevato anche un forte odore di fumo, derivante dall’utilizzo di sigarette all’interno delle camere. Alcune stanze, inoltre, presentano problemi strutturali e completa assenza di illuminazione elettrica. Altre gravi carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa antincendio sono state rilevate dal Comando dei Vigili del Fuoco di Parma nel corso di specifico sopralluogo. In relazione a queste gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e di sicurezza, a seguito della segnalazione urgente inoltrata da questo NAS ai competenti Uffici di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL e all’autorità locale, il comune di Salsomaggiore Terme ha emesso ordinanza immediata di chiusura dell’albergo sino al ripristino dei requisiti idonei per proseguire l’attività ricettiva. Al legale rappresentante della struttura sarà comminata una sanzione pecuniaria di 2.500 euro.