Salsomaggiore, sequestrata una discarica abusiva: denunciato il proprietario del terreno

Nella giornata di ieri militari della Stazione Carabinieri di Salsomaggiore Terme, unitamente ai Carabinieri Forestali, nell’ambito dei servizi di controllo svolti sul territorio, hanno individuato un’area, nella zona commerciale, dove erano stati scaricati abusivamente rifiuti e materiali inerti derivanti verosimilmente da scarti di lavorazioni edilizie.

I militari hanno effettuato, con la collaborazione di personale dell’Arpae di Fidenza, un’ispezione dell’area, accertando la presenza di diverse migliaia di metri cubi di materiale, scorie di cemento, residui di mattonelle, mattoni e ceramiche, scaricati senza alcuna autorizzazione nè il previsto trattamento sul terreno. L’intera area è stata sottoposta a sequestro, per consentire gli accertamenti tecnici necessari a definire la provenienza e classificazione precisa dei rifiuti. I militari individuato il proprietario del terreno lo hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria per gestione di rifiuti non autorizzata.