Salsomaggiore, fiamme nei cassonetti danneggiano il dehors di una pizzeria

Nella prima mattinata di sabato 18 novembre una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Salsomaggiore è intervenuta, unitamente ai Vigili del Fuoco di Fidenza, in Salsomaggiore, via Campanini dove, per cause in corso di accertamento, alcuni cassonetti, ubicati nelle immediate vicinanze di una pizzeria, avevano preso fuoco.

Le fiamme, che hanno distrutto completamente i manufatti e parzialmente danneggiato il dehors del locale, sono state prontamente spente dai Vigili del

Fuoco, mentre i Carabinieri hanno messo in sicurezza l’area e fatto spostare alcune automobili che rischiavano di essere danneggiate dalle fiamme.

Alla fine i danni sono stati fortunatamente limitati. In corso i rilievi per stabilire le cause dell’incendio.