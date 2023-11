Salsomaggiore, in fiamme una catasta di legno nel cortile di una pizzeria

Una catasta di legna, che si trova nel cortile di una pizzeria di Salsomaggiore Terme, ha preso fuoco nelle prime ore della mattinata di sabato 18 novembre. L'allarme è scattato verso le ore 6 e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di Fidenza. Gli operatori del 115 hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento.