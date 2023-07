Viaggia su un furgone rubato pieno di salumi e formaggi e li regala ai vicini: 40enne denunciato per ricettazione

I carabinieri della compagnia di Salsomaggiore Terme, nella giornata di sabato 1° luglio, hanno intercettato e bloccato un furgone Mercedes, appartenente ad una nota ditta salsese specializzata nella vendita di generi alimentari di marchi di alta qualità, che era stato rubato poche ore prime insieme al suo carico di formaggi e salumi di marca, del valore di più di 2 mila euro, mentre era posteggiato nei pressi del centro.

I militari, che erano alla ricerca del mezzo segnalato dalla centrale operativa, dopo averlo fermato identificavano il guidatore, un 40enne italiano con qualche precedente. Sul furgone è stata trovata solo parte della merce rubata. L’uomo è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso ma le indagini dei militari della Stazione di via D’Acquisto non si sono fermate.

I carabinieri hanno infatti perquisito l'abitazione del 40enne. All'interno della casa, effettivamente, hanno trovato gran parte della merce che mancava. I militari hanno anche accertato, grazie ad alcune testimonianze, che l’uomo ne aveva venduta e regalata altra ai suoi vicini di casa. I cittadini, messi al corrente della situazione, si sono mostrati collaborativi e hanno consegnato la merce ai militari. Al termine delle operazioni è stato avvisato il proprietario della ditta, a cui è stata restituita la merce e il furgone. Il 40enne invece è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione.