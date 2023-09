Salsomaggiore, girava con un coltello in tasca: denunciato un ventenne

A Salsomaggiore, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un giovane 20enne di Fidenza. I fatti: nella serata di ieri, una pattuglia ha controllato i ragazzi presenti in Piazza Berzieri, area spesso oggetto di intemperanze giovanili, come bivacchi e schiamazzi. L’attività ha portato all’identificazione di una decina di presenti. Uno di questi è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di oltre dodici centimetri. L'arma è stata sequestrata, mentre il possessore è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per porto di oggetti atti ad offendere.