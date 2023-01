Salsomaggiore, guida ubriaca e provoca un incidente: ritirata la patente ad una donna

I primi giorni dell’anno sono stati caratterizzati da una massiccia attività di controllo del territorio di tutte le compagini delle quattro Compagnie Carabinieri che hanno coordinato le 36 Stazioni ed i Nuclei Radiomobili per prevenire e contrastare i reati predatori.

A Salsomaggiore Terme i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile In serata hanno denunciato una donna colta al volante con un tasso alcolemico pari a 1,5 g/l, e rimasta coinvolta, fra l’altro, in un sinistro stradale fortunatamente senza feriti. Al termine dei rilievi si è quindi proceduti al ritiro della patente di guida ed alla denuncia alla competente Autorità Giudiziaria.

A Fidenza, in tarda serata i militari della Centrale Operativa, sono stati allertati dai familiari di un anziano 85enne, preoccupati per il suo mancato rientro a casa, dopo la passeggiata del pomeriggio. I militari del Radiomobile, perlustrate attentamente le zone solitamente frequentate dallo scomparso, fortunatamente lo ritrovavano poco dopo riaffidandolo in buone condizioni di salute alla famiglia.

versi giovani controllati in Parma, sono state elevate contestazioni amministrative per la detenzione di stupefacente per uso personale, sequestrando varie dosi di cocaina, marijuana e crack.