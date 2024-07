Salsomaggiore, notte di controlli da parte della Polizia

Nella giornata di sabato 13 luglio si è svolta a Salsomaggiore Terme la campagna itinerante di sensibilizzazione e promozione della cultura della guida sicura e responsabile a cura della Polizia di Stato denominata “E…state con noi”. L’iniziativa di prossimità ha visto la presenza del Pullman Azzurro della Polizia di Stato attrezzato con aula didattica grazie al quale la Polizia Stradale, con personale formato, fa scuola di sicurezza.

Le numerose persone, giovani e meno giovani, che si sono fermate hanno sperimentato le attività proposte dal personale della Polizia Stradale: prove pratiche e visione di filmati sono alcuni tra gli strumenti attraverso i quali la Polizia di Stato promuove la cultura della legalità sensibilizzando l’utenza sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada. All’evento era presente anche la Lamborghini della Polizia Stradale utilizzata per trasporti urgenti di organi, plasma e sangue. L’attività di prevenzione delle condotte non corrette alla guida della Polizia di Stato, è proseguita nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio nel corso della quale, in prossimità del casello di Parma dell’autostrada A\1, è stato realizzato un servizio straordinario di controlli con più equipaggi finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti.

I controlli sono stati effettuati avvalendosi anche di un laboratorio mobile, appositamente attrezzato e con la presenza di personale Medico e Sanitario, messo in campo anche grazie alla collaborazione con Autostrade per l’Italia, in grado di svolgere verifiche di secondo livello con valore medico legale finalizzate ad accertare lo stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Nel corso del servizio sono state utilizzate tutte le tecnologie in uso alla Polizia Stradale come etilometri e precursori di ultima generazione.

Durante il servizio sono state controllate 60 persone, denunciate all’Autorità Giudiziaria competente 3 persone per guida in stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti, sanzionate per guida in stato di ebbrezza 2 persone, applicato il sequestro amministrativo finalizzato alla confisca a due autovetture di proprietà dei conducenti in stato di alterazione conseguente all’assunzione di stupefacenti e ritirate 5 patenti di guida.