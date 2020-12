Salsomaggiore, pic nic per 13 ragazzi: sanzionati con 400 euro di multa

Proseguono, senza sosta, i servizi finalizzati ad assicurare la piena attuazione delle ultime misure straordinarie di contenimento al contagio del Covid-19, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma. Un gruppo di giovani, nella giornata di ieri, con una temperatura mite anche se autunno, ha deciso di spostarsi dal capoluogo verso la campagna, per organizzare un picnic in piena regola in un’area verde di una frazione del Comune di Felino. La presenza non è però passata inosservata ed è stata segnalata al numero di pronto intervento che ha inviato sul posto una pattuglia. I militari hanno trovato i ragazzi, 13 in tutto di cui alcuni minorenni, che avevano posizionato sull’erba dei teloni con cibo e bevande e si godevano il pomeriggio e la reciproca compagnia, senza rispettare il distanziamento ed il divieto di assembramento. Sono stati tutti identificati e sanzionati con 400 euro di multa.