Salsomaggiore, preso il presunto aggressore della 42enne

È stato rintracciato dai carabinieri e portato in caserma il presunto aggressore di una 42enne italiana, in seguito ai fatti che si sarebbero verificati stamattina, intorno alle 9:30, a Salsomaggiore. Aveva fatto perdere le sue tracce dopo che, al termine di una violenta aggressione, avrebbe usato dell'acqua bollente per ferire la donna. In questo momento, i carabinieri di Parma stanno interrogando un uomo di 70 anni residente a Salsomaggiore, padre della donna sulla quale avrebbe versato l'acqua. La donna avrebbe riportato ustioni sul volto e sulla parte superiore del corpo. Si attende il referto del Pronto Soccorso per stabilire il capo d'accusa che potrebbe variare in base a quanto pesanti siano le lesioni che la 42enne, ricoverata in condizioni serie, avrebbe riportato in seguito all'aggressione. La donna resta ancora ricoverata nel reparto grandi ustioni di Parma.