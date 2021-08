Violenta rissa in via Milano a Salsomaggiore: un ferito al Maggiore

Ancora un episodio di violenza in strada che coinvolge Salsomaggiore Terme. Nel tardo pomeriggio di ieri - verso le ore 19 - alcune persone hanno dato vita ad una rissa, scoppiata per motivi in corso di accertamento. Nel corso del confronto violento una persona è rimasta ferita. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno trasportato l'uomo al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: le sue condizioni di salute sono di media gravità. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di ricostruire l'episodio ed effettuando le indagini per risalire ai responsabili dell'aggressione.

IN AGGIORNAMENTO