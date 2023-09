Salsomaggiore, ritracciata una minore allontanatasi da Roma alcuni giorni fa

È stata ritrovata a Salsomaggiore Terme dai Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con i colleghi di Roma, la 15enne che dalla mattina del 27 settembre scorso, dopo una lite con i genitori che sarebbe avvenuta a causa dell’utilizzo del cellulare, si è allontanata dalla propria abitazione ubicata nel quartiere Quadraro della capitale, per recarsi a scuola, dove però non è mai arrivata, facendo perdere le sue tracce con grande preoccupazione dei familiari. I militari della Stazione romana, in base alle informazioni raccolte nell’immediatezza, attraverso la visione dei social, l’ascolto attento delle indicazioni fornite dalle amiche della ragazza, immediatamente dopo avere ricevuto la denuncia di scomparsa, avevano indirizzato le ricerche verso la cittadina termale attivando i colleghi della Stazione di Salsomaggiore Terme atteso che in quel centro vive un ragazzo, 19enne, con cui la 15enne intratteneva una relazione. I militari della località termale convinti, in base alle risultanze info investigative raccolte, che la ragazza si nascondesse presso l’amico, nonostante le reticenze e le smentite di quest’ultimo, decidevano di dare una svolta alle ricerche, ispezionando in maniera approfondita la casa del giovane. Dopo aver convinto il ragazzo a farli entrare, hanno iniziato il controllo, durante il quale al Comandante della Stazione non è sfuggita la presenza, sul pianerottolo, di una botola di accesso al sottotetto, sotto la quale erano state ammucchiate diverse scatole, come a voler far sembrare che quell’accesso non fosse utilizzato da tempo. Il Maresciallo però, guidato dal suo istinto, ha deciso di dare un’occhiata e, reperita una scala, ha mandato un Carabiniere donna che fosse in grado di passare nel piccolo foro presente nel soffitto utilizzato per accedere al sottotetto. In quell’ambiente, durante l’ispezione, è stata trovata la ragazza che, dopo un ultimo tentativo di nascondersi dietro una colonna, alla fine si è convinta a seguire i militari. Accompagnata, in buona salute, presso gli uffici della Stazione Carabinieri, l’adolescente è stata e rassicurata dai militari e sarà ora affidata ai servizi sociali. Sono in corso accertamenti sulla posizione delle persone che ospitavano la minore.