Salsomaggiore, ruba il cellulare al titolare di un negozio: ladro fermato e denunciato

E' entrato all'interno di un negozio di via Salvo d'Acquisto a Salsomaggiore Terme e, approfittando di un attimo di distrazione del titolare, è riuscito a prendere il suo cellulare e ad uscire, per poi scappare. I carabinieri sono riusciti ad individuare e denunciare l'uomo, con diversi precedenti di polizia, che si è reso protagonista del furto. I militari, dopo essere arrivati sul posto, hanno ascoltato il racconto del titolare e dalla descrizione sono riusciti ad individuare un pregiudicato: le immagini delle telecamere lo hanno confermato. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovato il cellulare, all'interno del garage. E' scattata una denuncia per furto aggravato. Nel corso della notte i militari hanno fermato un'auto: il conducente 20enne, di origine straniera, aveva nascosto una mazza da baseball nel veicolo: è stato denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.