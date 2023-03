Salsomaggiore, salta in aria il Postamat di via Puccini: ladri in fuga senza bottino

Erano in 4 i malviventi che hanno assaltato l'ufficio postale in via Puccini, a Salsomaggiore. Hanno preso d'assalto il Postamat facendolo saltare in aria con dell'esplosivo a base di gas acetilene o polvere da sparo. Sono al lavoro i carabinieri per chiarire la dinamica. L'esplosione all'alba ha svegliato i residenti della zona, che hanno visto una colonna di fumo fuoriuscire dall'Ufficio Postale. Il bottino è rimasto in cassaforte, anche se l'ufficio postale è stato quasi completamente distrutto. I carabinieri sono alla ricerca dei malviventi, fuggiti in auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi.