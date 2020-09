Salsomaggiore, Salvini: "Pena esemplare per chi ha violentato un'anziana 87enne"

Entra in un appartamento per rubare e poi, quando viene scoperto dalla padrona di casa 87enne, la violenta. È successo in provincia di Parma. Grazie alle Forze dell’Ordine che hanno prontamente arrestato un 17enne marocchino, che aveva altri precedenti e merita una pena esemplare. La Lega chiede tolleranza zero e porti chiusi, mentre questo governo manda fuori da galera perfino i boss e vuole cancellare i Decreti sicurezza”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.