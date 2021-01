Salsomaggiore: alunno delle scuole medie positivo al Covid-19

Un alunno della scuola media dell'Istituto Comprensivo di Salsomaggiore Terme è risultato positivo al Covid-19. Nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio, infatti, è stato registrato il caso di contagio all'interno dell'istituto scolastico di via Don Minzoni. Nella mattinata di oggi, venerdì 22 gennaio, i compagni di classe e i docenti saranno sottoposti al tampone, per escludere la presenza di altre persone contagiate all'interno della scuola. E' quanto prevede il protocollo delle autorità sanitarie in casi come questo.