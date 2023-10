Salsomaggiore: fa visita alla vicina di casa 70enne e con la scusa di prendere un caffè la deruba: denunciata

I militari della Stazione di Salsomaggiore hanno denunciato per furto una donna residente a Salsomaggiore, che nei giorni scorsi aveva sottratto un centinaio di euro in contanti alla vicina di casa 70enne.

La donna, conosciuta dalla vittima e considerata oltre che una vicina di casa, una amica, con la scusa di farle visita e prendere un caffè l’ha derubata dei risparmi destinati alla spesa di tutti i giorni.

Nello specifico, “l’amica”, una volta entrata in casa, ha chiesto all’anziana se avesse un giravite da prestarle e mentre la padrona di casa si è recata in un’altra stanza a cercare l’attrezzo, la donna ha aperto il cassetto dove erano riposti circa un centinaio di euro e se ne sarebbe impossessata.

Una volta prelevati i contanti, la donna, come se nulla fosse ha salutato l’anziana e se ne è andata. La vittima, si è accorta del furto solo il giorno dopo e non riuscendo a darsi una spiegazione, poiché non voleva credere di essere stata derubata dall’amica, si è rivolta ai carabinieri ed ha sporto denuncia.

I militari, raccolta la sua dichiarazione, non ci hanno messo molto ad individuare l’amica quale autrice del furto, in quanto è stata l’unica ad entrare all’interno all’abitazione della vittima prima che il denaro sparisse. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno denunciato la vicina di casa per furto in abitazione.