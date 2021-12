Salvata dalle fiamme, ringrazia i carabinieri con una lettera

Sono giorni intenzi per le forze dell'ordine. Da una parte i controlli del territorio, con la concentrazione di gran parte delle pattuglie impegnate alla verifica del rispetto delle norme anti covid dei cittadini, dall'altra l'attenzione rivolta anche verso le fasce più deboli, gli anziani, le persone sole e bisognose. Toccante la lettera di auguri che i militari della Stazione di Roccabianca hanno ricevuto per le festività dall’anziana strappata alle fiamme nel mese di ottobre. Per ringraziarla sono andati a trovarla a casa dei parenti dove è ospitata, in quanto la sua è ancora inagibile, regalandole un panettone ed il calendario. A dimostrazione che l’attività di vigilanza e prevenzione non conosce soste e che proprio in concomitanza di determinate ricorrenze viene intensificata e potenziata, i militari dell’Arma dell’intera provincia vigileranno sulla sicurezza di tutti per assicurare che le festività di fine anno possano essere godute serenamente.