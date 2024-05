San Lazzaro, ubriaco si scaglia contro i poliziotti: arrestato

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 25 maggio, in un bar in zona San Lazzaro, la titolare dell’esercizio ha segnalato la presenza di avventori molesti. Sul posto gli operatori intervenuti hanno potuto verificare che si trattava di due cittadini stranieri. Mentre erano seduti nel dehors del locale, dopo avere già consumato diverse birre, hanno continuato a richiederne altre alla barista la quale, visto la situazione, ha negato le somministrazioni. I due soggetti si sono dimostrati infastiditi dalla presenza degli operatori della Polizia di Stato, palesando un notevole stato di agitazione provocato dallo stato di alterazione alcolica, rifiutando di fornire le generalità. Al sopraggiungere di una seconda volante uno di questi è stato identificato. Il secondo individuo invece ha perseverato nella sua condotta non collaborativa, iniziando ad inveire contro gli operatori, scagliandosi contro di loro e cercando di colpirli per potersi allontanare. Nel tentativo di contenere lo straniero ne è nata una violenta colluttazione a tal punto che, una volta immobilizzato ed accompagnato in Questura, due operatori sono stati costretti a ricorrere a cure mediche, riportando lesioni e traumi con prognosi 7 giorni per uno e 5 per l’altro. L'uomo è stato tratto in arresto per il reato di resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale e deferito, in stato di libertà per il reato di rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Sono al vaglio nei suoi confronti l’adozione di ulteriori provvedimenti amministrativi. Su disposizione della locale Autorità Giudiziaria, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del rito direttissimo.