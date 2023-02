Presi due pusher al San Leonardo, un 30enne nigeriano vede i carabinieri e scappa: arrestato

Un cittadino nigeriano ed un cittadini ivoriano sono stati bloccati ieri, sabato 25 febbraio, dai carabinieri con l'accusa di spaccio di droga. Nel corso di alcuni controlli nel quartiere San Leonardo, infatti, i militari hanno individuato il 30enne nigeriano. Appena ha visto i carabinieri l'uomo, che si trovava a piedi in quartiere, ha cercato di scappare. Bloccato dai militari è stato perquisito: aveva 33 involucri termosaldati contenenti marijuana per quasi 50 grammi. Per lui sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio.

I militari della Sezione Operativa, invece, hanno eseguito una perquisizione domiciliare in casa di un 29enne ivoriano, dove sono stati rinvenuti circa 30 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

Anche nel corso del sabato appena trascorso, i Carabinieri della Compagnia di Parma, su indicazione del Comando Provinciale di Parma, hanno intensificato i controlli per la prevenzione e repressione dei reati nel quartiere San Leonardo di Parma. I controlli, svolti non solo in ottica

repressiva, hanno previsto la presenza del Carabiniere di Quartiere in zona, come ormai avviene già da alcune settimane. Il militare impegnato nel quartiere San Leonardo, dialogando con le persone del posto e con i commercianti, intercetta le varie problematiche fornendo utili indicazioni

alle pattuglie che operano nell’area.

Nella serata, infatti, un servizio di controllo del territorio ad alto impatto con più autoveicoli dei Carabinieri, hanno consentito di identificare 64 persone e controllare circa 50 autoveicoli, uno di questi sanzionato per mancata revisione.