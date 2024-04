San Leonardo, blitz anti-droga: sequestrate diverse dosi di crack

Proseguono senza sosta, da parte dei Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, coadiuvati dalle pattuglie della Sezione Radiomobile, le attività di controllo del territorio pianificate in ambito provinciale. È stato passato al setaccio il quartiere San Leonardo per assicurare una costante attività di prevenzione e repressione dei reati in genere e garantire la percezione di sicurezza nei cittadini. In questa ottica, le pattuglie impegnate hanno effettuato un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel corso del quale, una delle pattuglie impiegate ha notato, in via Trento, un cittadino straniero, già noto agli operanti, nascondere in un incavo ricavato abusivamente in un muretto di cinta un involucro. Alla vista dei militari ha cercato di allontanarsi dirigendosi verso la stazione ferroviaria, ma è stato raggiunto e fermato dopo pochi metri. Nel frattempo, altri due militari hanno recuperato dall’incavo l’involucro in cellophane trasparente che, una volta aperto, risultava contenere 10 dosi di crack del peso di circa 6 grammi. Le confezioni contenenti lo stupefacente, tutte termosaldate che in gergo si chiamano “buste” e che sono l’equivalente di una dose che viene ceduta agli acquirenti, cambiavano a seconda del peso e del colore diverso: giallo, bianco e trasparente. Lo straniero è stato così accompagnato presso gli uffici della Stazione Carabinieri di Strada delle Fonderie dove, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma per il reato ipotizzato di detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.