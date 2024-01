San Leonardo e centro storico al setaccio: sequestrati 260 gr di hashish

Continuano i servizi di controlli del territorio finalizzati ad assicurare una costante attività di prevenzione e presenza sul territorio della Polizia di Stato ed aumentare la percezione della sicurezza nei cittadini. Nella giornata di ieri, martedì 16 gennaio, sono stati presi in carico dagli agenti della Polizia i quartieri San Leonardo e centro storico, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del crimine diffuso. Le pattuglie delle Volanti sono state supportate da diversi equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da un team di cinofili antidroga della Questura di Bologna nonché da un nucleo specializzato della Polizia Locale, con il compito di verificare la regolarità di alcuni esercizi commerciali del centro cittadino. L’obiettivo è stato quello di fare chiarezza negli esercizi commerciali, anche in base alle varie segnalazioni provenienti dalla cittadinanza. Sono stati controllati rispettivamente un negozio del centro cittadino dedicato alla vendita di prodotti etnici, un ristorante e una piadineria del centro storico. Le attività controllate sono risultate, all’esito di un primo esame, in regola, nonostante la loro situazione verrà ulteriormente esaminata da parte degli uffici competenti fine di rilevare eventuali infrazioni alla normativa vigente in materia di licenze e somministrazione bevande e alimenti. Nel corso dell’attività straordinaria di controllo del territorio, sorvegliato speciale è stato il parco Ducale. Grazie al fiuto dei poliziotti a quattro zampe gli agenti hanno rinvenuto complessivamente circa 260 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish nascosti tra i cespugli pronta per lo spaccio, all’interni parco Ducale. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti. Nel corso del servizio sono stati effettuati 2 posti di controllo, nell’ambito dei quali sono state identificate 52 persone e controllati 34 veicoli.