San Leonardo e Oltretorrente al setaccio: sanzioni in diversi locali

La notte scorsa due pattuglie della Squadra Volante della Questura di Parma, grazie all'aiuto di tre pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, da due pattuglie specializzate della Polizia Municipale ha svolto servizi di controllo del territorio per la prevenzione e repressione delle irregolarità amministrative all’interno di locali pubblici, anche con riferimento alla normativa anti-covid, e per il contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nel corso del servizio sono state controllate più di 50 persone e 7 esercizi commerciali, in seguito anche delle numerose segnalazioni da parte dei cittadini del quartiere san Leonardo ed Oltretorrente.

E' stato effettuato un oculato controllo presso alcune attività commerciali anche all’interno dei market etnici. In 3 di questi, in via D’azeglio e in via Palermo, sono state comminate sanzioni amministrative per il mancato uso delle mascherine di protezione individuale, e per la vendita di bevande alcoliche non autorizzate sulla base della licenza posseduta. Sanzioni amministrative anche per la mancata esposizione di orari e prezzi.

Durante i controlli, in via Trento angolo via Monte Altissimo, sono stati fermati un gruppo di cittadini nigeriani, tra cui uno gravato da un rintraccio per notifica di un provvedimento di espulsione, che gli è quindi stato notificato. A questa attività ne seguiranno altre, con il fine di contrastare incisivamente lo spaccio di sostanze stupefacenti e gli assembramenti di soggetti pericolosi all’interno di locali.