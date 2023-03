San Leonardo, fermati due giovani con tirapugni e catene: arrestato un 18enne ai domiciliari a passeggio in via Trento

Durante i controlli dei carabinieri nella serata di ieri 15 marzo nel quartiere San Leonardo è stato individuato e arrestato, un giovane italiano 18enne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per le ripetute violazioni del regime cautelare a cui era precedentemente sottoposto. Inoltre, durante un posto di controllo, è stato individuato un giovane moldavo di 22 anni, in possesso di un “tirapugni” artigianale senza giustificato motivo. In via Trento è stato invece fermato un italiano, 25enne, per possesso di una catena di sicurezza con lucchetto, celata all’interno del giubbotto che indossava.

Per entrambi è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Durante i controlli è stato, inoltre, segnalato per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale, un 28enne della Guinea trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish.

Nel corso della serata di ieri, 15 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Parma, su disposizione del Comando Provinciale di Parma, hanno infatti intensificato i controlli per la prevenzione e repressione dei reati nel quartiere San Leonardo di Parma. L’azione sinergica delle varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri ha visto in campo 11 pattuglie delle Stazioni Carabinieri e della Sezione Radiomobile di Parma oltre agli uomini della Sezione Operativa. Nella mattinata, invece, nelle strade del quartiere è stata apprezza la presenza, ormai costante, del Carabiniere di Quartiere che, dialogando con i commercianti e con le persone del posto, ha intercettato le varie problematiche dell’area.