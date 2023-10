Choc a San Nicomede, ha un malore mentre va in bici: 80enne si accascia in un parcheggio e muore

Nella mattinata di sabato 21 ottobre un anziano ciclista di 80 anni è stato trovato senza vita in un parcheggio a San Nicomede, nel comune di Salsomaggiore Terme. L'allarme al 118 è scattato poco prima delle ore 11.30: sul posto sono arrivati, in pochi minuti, i soccorritori della Pubblica Assistenza di Salsomaggiore, oltre all'automedica di Fidenza. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Di fianco a lui c'era la sua bicicletta che non presentava danni. Dai primi rilievi non sembra che sia stato coinvolto in un incidente stradale. E' probabile invece che l'anziano abbia avuto un malore e si sia accasciato a terra nel parcheggio.

IN AGGIORNAMENTO