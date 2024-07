San Polo, sulle tracce del 19enne che si è tuffato nell'Enza

Ci sono anche i vigili del fuoco di Parma sull’Enza. Stanno cercando insistentemente da ieri, domenica 30 giugno, un ragazzo di 19 anni che intorno alle 12.30 si è tuffato senza più riemergere. I carabinieri di San Polo sul posto hanno ascoltato la testimonianza di chi ha lanciato l’allarme. Sulla zona è stato fatto passare in volo fin dai primi istanti l’elicottero del 118 per una perlustrazione dall’alto, che però non ha portato a individuare il giovane. Ancora senza esito le ricerche, con i famigliari arrivati sul posto. L'appello del sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari su Facebook: "Il pericolo che si corre a fare il bagno nelle acque dei nostri fiumi e dei nostri torrenti viene sempre troppo sottovalutato... e continuiamo a piangere giovani vittime! Vi prego basta, prendersi questi rischi!". Dalla caserma di via Chiavari sono partiti tre vigili del fuoco, del nucleo dei sommozzatori, mentre una squadra è partita da Langhirano.