San Polo, fa il bagno nell'Enza e non riemerge

Un giovane di 25 anni si è tuffato nel torrente Enza e non è più riemerso. È successo a San Polo. Come riporta La Gazzetta di Reggio, il maltempo di questi giorni ha ingrossato il fiume. Le ricerche dei vigili del fuoco sono ancora in corso, coordinano le operazioni i carabinieri di San Polo d'Enza.

L'appello del sindaco di Sorbolo, Nicola Cesari su Facebook: "Il pericolo che si corre a fare il bagno nelle acque dei nostri fiumi e dei nostri torrenti viene sempre troppo sottovalutato... e continuiamo a piangere giovani vittime! Vi prego basta, prendersi questi rischi!".