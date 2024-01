San Sebastiano, la Polizia locale ha festeggiato un 2023 in crescita

Il 2023 è stato un anno in crescita e all’insegna dell’efficienza per la Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense. Un anno positivo che sta tutto nei numeri, presentati dal comandante Vito Norcia in occasione della festa di San Sebastiano, patrono delle polizie locali e dell’Unione, celebrata sabato 20 gennaio a Traversetolo. Una festa iniziata nella mattinata con la Santa Messa, celebrata nella chiesa di San Martino da don Giancarlo Reverberi, e proseguita in Corte Agresti con la benedizione dei mezzi e gli interventi delle autorità. «Tra il 2022 e il 2023 abbiamo registrato una riduzione del personale a causa di diverse procedure mobilità e questo ha portato a una revisione dei servizi – ha sottolineato Norcia –. Ma grazie all’impegno degli operatori è stato possibile raggiungere dei risultati positivi». Scendendo nel dettaglio, l’anno scorso sono stati rilevati 216 incidenti, 21 in più rispetto al 2022, e grazie anche alla rete di videosorveglianza sono stati identificati e denunciati tre pirati della strada, fuggiti dopo aver provocato altrettanti incidenti.

Le violazioni al Codice della Strada sanzionate sono state 3.577, ben 1.471 in più dell’anno precedente, e 343 hanno riguardato l’eccesso di velocità (273 nel 2022), mentre 59 sono stati i veicoli sequestrati perché privi di assicurazione. Il 2023, però, è stato anche un anno importante sotto il profilo della collaborazione con Carabinieri e Polizia stradale, attraverso diversi servizi congiunti, in particolare per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza, che hanno portato al ritiro di dieci patenti. L’attività di Polizia giudiziaria ha portato alla denuncia di 85 persone per i reati più disparati, mentre l’attività di Polizia amministrativa ha registrato 35 sanzioni in materia di edilizia e ambiente e dieci per violazioni nel settore commercio e pubblici esercizi. Il comandante si è poi soffermato sulle 14 fotosegnalazioni, attività «lunga e complessa» più che raddoppiata rispetto allo scorso anno, e sulle 1.700 notifiche. Altro servizio importante che fa capo allo Polizia locale è quello della Protezione civile e Norcia ha ricordato la missione in Romagna in aiuto delle popolazioni colpite dall’alluvione, che dal 29 maggio al 4 giugno ha visto alternarsi, oltre allo stesso comandante, gli operatori Michele Colamorea, Roberto Trivelloni, Jacopo Lazzerini, Matteo Impagnatiello e Matteo Ricaldi, ai quali è stato consegnato un encomio da parte dei sindaci della Pedemontana. Il comandante ha, inoltre, sottolineato l’attività di comunicazione delle allerte meteo, tra le quali 13 di livello arancione e 7 rosse, che hanno comportato il monitoraggio delle zone più a rischio in collaborazione con i sindaci e le associazioni di volontariato.

Al capitolo “esercitazioni”, sono state messe in evidenza la verifica del funzionamento del sistema radio e le prove dei sistemi antincendio nei Boschi di Carrega. Il Gruppo di Protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Sala Baganza ha poi organizzato un campo scuola estivo di cinque giorni per i ragazzi dagli 8 ai 12 anni. Altro momento importante, la serata di informazione e formazione sull’asse del torrente Scodogna che si è svolta a novembre a Talignano. «La legalità e la sicurezza delle persone e del territorio sono da sempre una priorità della nostra Amministrazione – ha affermato il vicepresidente dell’Unione con delega alla Polizia locale, nonché sindaco di Traversetolo, Simone Dall’Orto –. A voi agenti, che vi ponete al servizio della comunità, va il mio più sentito ringraziamento per l’impegno e il senso del dovere che profondete ogni giorno. Il personale è diminuito, ma la qualità del servizio non ne ha risentito, anche per la capacità di gestire al meglio le risorse umane disponibili, di cui rendo merito al comandante Norcia. Oltre a quello di garantire e migliorare sempre di più lo svolgimento dei compiti tradizionali della Polizia locale – ha concluso Dall’Orto –, ci poniamo l’obiettivo di potenziare i servizi o avviarne di nuovi, tra i quali ricordo il sistema di videosorveglianza che stiamo costantemente implementando».

«La parola che voglio rivolgervi a nome di tutti noi amministratori è “grazie” – ha esordito il Presidente dell’Unione Pedemontana e sindaco di Sala Baganza Aldo Spina –. Il 2023 è stato un anno estremamente importante per tutti noi. Importante perché sapevamo che sarebbe stato affrontato in un contesto di contrazione del personale che non avremmo mai desiderato. Stiamo lavorando perché le cose possano cambiare in maniera significativa, ma sapevamo che il 2023 sarebbe stato complicato. Avete dimostrato un grande senso di responsabilità, una grande fiducia verso l’organizzazione e abbiamo cercato di riconoscere il vostro grande sforzo nei modi in cui ci erano concessi. I numeri hanno una loro oggettività e non c’è un solo ambito di attività in cui l’azione non sia stata più significativa rispetto al 2022 e, in qualche caso, anche rispetto alle annualità precedenti». Oltre a Dall’Orto e Spina, erano presenti i sindaci di Collecchio, Maristella Galli, e Montechiarugolo, Daniele Friggeri, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Meraviglia e a diversi consiglieri e assessori dei Comuni della Pedemontana.