Incidente in Strada Varana, in località Castell'Aicardi, San Secondo Parmense. Intorno alle 13, per cause ancora in corso d'accertamento, un camion si è ribaltato e il suo conducente è stato trasportato al Pronto Soccorso di Fidenza in condizioni gravi. La Polizia Locale è intervenuta sul posto per chiarire la dinamica. I primi soccorsi sono arrivati dagli uomini del 118.