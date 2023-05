San Secondo, ex dipendente comunale sorpreso a rubare cibo in una Onlus: denunciato

Ruba generi alimentari di prima necessità dal magazzino di un’Associazione Onlus e viene denunciato dai carabinieri. Nei guai per furto, a San Secondo, un 60enne ex dipendente comunale, in pensione da due anni.

I carabinieri della Stazione, in collaborazione con gli agenti della Polizia Locale delle Terre del Basso Taro, hanno avuto diverse segnalazioni nel tempo circa alcuni ammanchi di generi alimentari di prima necessità dal magazzino, appunto, di un’Associazione Onlus di volontariato locale, che opera sul territorio della bassa per aiutare le persone bisognose, donando loro viveri e l’occorrente per affrontare dignitosamente la quotidianità.

Visto il ripetersi sempre più frequente dei furti sia di oggetti sia di generi alimentari, avvenuti sempre senza effrazione, i carabinieri in sinergia con la Polizia locale, hanno iniziato un’attività di monitoraggio del magazzino in questione.

Nel pomeriggio di ieri, dopo tanti mirati servizi di osservazione, al termine dei quali è stato eseguito un rapido controllo inventariale del materiale presente, è stato denunciato un italiano di 60 anni per furto.

L'uomo è stato visto entrare all’interno del magazzino ed allontanarsi subito dopo con una borsa della spesa, insospettendo i carabinieri in osservazione, i quali hanno raggiunto e controllato la persona trovato effettivamente con generi alimentari appena prelevati. Il 60enne è stato identificato per un ex dipendente comunale che, dopo essere andato in pensione circa due anni fa, non aveva restituito le chiavi di accesso al capannone di proprietà del Municipio, all’interno del quale è collocato il magazzino della Onlus.

L’autore del fatto, una volta contestati i fatti, ha restituito i beni rubati ed è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma per furto aggravato e continuato.