San Secondo, ubriachi al volante: due denunce e patente ritirata

Nello scorso weekend, la Stazione Carabinieri di San Secondo Parmense, rinforzata da equipaggi provenienti dalla Compagnia Carabinieri di Fidenza e in sinergia con la polizia locale delle Terre del Basso Taro, ha dato corso ad un imponente attività di controllo del territorio.

L’attività si è concentrata sulle principali arterie del territorio di San Secondo, quali le strade provinciali 10 per Cremona, 44 per Fontanellato e 50 per Carzeto.

Complessivamente sono stati controllati 37 veicoli, i cui conducenti sono stati sottoposti alla prova dell'etilometro per un totale di 64 persone.

L’attività svolta ha permesso di denunciare alla Procura della Repubblica di Parma due conducenti riscontrati alla guida delle vetture di proprietà con un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, con conseguente immediato ritiro della patente di guida, ed affidamento delle autovetture a persone di fiducia dei proprietari.

Altri 4 conducenti sono stati sanzionati amministrativamente per la guida con la targa deteriorata, l’assenza dei documenti necessari per la guida e il malfunzionamento delle luci.