Ennesimo incidente sul lavoro, nel Parmense. Poco dopo le 7, a San Vitale di Baganza, in via San Vitale 35, è intervenuto l'elisoccorso dopo che un operaio è rimasto ferito gravemente perché urtato da un macchinario. Da chiarire le cause che hanno portato all'incidente. L'uomo ha riportato ferite gravi.

