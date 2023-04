Sanzionata una 27enne straniera per immigrazione clandestina

La Questura di Parma ha dato notevole impulso all’attività di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e del crimine diffuso. Ieri gli equipaggi delle volanti sono state supportati da alcuni equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Nel pomeriggio, nel corso di un posto di controllo predisposto lungo la principale arteria cittadina di accesso alla città zona est, gli operatori delle volanti hanno proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo due soggetti: un uomo e una donna, successivamente identificati per due cittadini stranieri. Da un controllo in banca dati è emerso che la donna non era in regola con la normativa inerente il soggiorno sul territorio nazionale. La stessa ha dichiarato di essere entrata in Italia nel 2021 attraverso la frontiera aerea di Parma, e di non aver mai regolarizzato la propria posizione. Accompagnata in Questura, la 28enne è stata fotosegnalata dal personale del locale Gabinetto Provinciale e denunciata per immigrazione clandestina. Al termine dell’attività di rito la donna è rimasta a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per valutare la propria posizione sul territorio nazionale.