Choc in viale Toschi: sassate contro quattro autobus in corsa

Choc in viale Toschi. Quattro autobus della Tep sono stati presi a sassate nella mattinata di ieri, martedì 22 settembre, mentre stavano effettuando le normali corse, con autisti e passeggeri a bordo. I bus, infatti, sono stati raggiunti da numerosi sassi, lanciati da persone non ancora identificate. Alto il rischio di impatto con gli oggetti lanciati all'incrocio tra viale Bottego e il ponte Verdi ma fortunatamente nessun ferito. Un episodio gravissimo che ha messo a serio rischio l'incolumità dei passeggeri. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili del gesto vandalico.

