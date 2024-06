Scappa dai carabinieri e si nasconde tra i clienti di un ristorante

Sceso da un'auto di grossa cilindrata intestata a terzi, è entrato in un ristorante, nascondendosi tra i clienti arrivati per pranzo ma i carabinieri lo hanno riconosciuto e arrestato poco dopo. È finita così, lunedì 10 giugno, la fuga di un 40enne dominicano ricercato per reati commessi a Parma e in tutto il Nord Italia. I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Montebelluna lo hanno arrestato in quanto destinatario di un ordine di carcerazione emesso a marzo dalla Procura della Repubblica di Treviso.

Il 40enne doveva scontare una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione a seguito di svariate condanne per ricettazione, appropriazione indebita e possesso e fabbricazione di documenti falsi. Reati commessi tra il 2013 e il 2018 in varie regioni del nord Italia, in particolare nelle province di Parma, Como e Treviso. L’arrestato, consapevole di non avere più vie di fuga, alla vista dei carabinieri non ha opposto resistenza, venendo portato in carcere a Treviso dove si trova ora a disposizione dell'autorità giudiziaria.