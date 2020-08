Scappa dai carabinieri e si 'nasconde' in un locale: arrestato 26enne

E' scappato dal controllo dei carabinieri in via Emilia Est e poi si è rifugiato all'interno di un locale. La notte di Ferragosto, per un 26enne parmigiano - già noto alle forze dell'ordine - è stata parecchio movimentata. Il giovane, fermato per un controllo stradale nell'ambito dei servizi messi in atto dai militari lungo le strade proprio per il 15 agosto, prima non si è fermato al posto di blocco e poi ha cercato di 'nascondersi' all'interno di un locale. I carabinieri, a quel punto, lo hanno inseguito: per il 26enne sono scattate le manette.

