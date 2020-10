Scappa dai domiciliari per amore: giovane arrestato mentre passeggia con la fidanzata

E' evaso dagli arresti domiciliari - presso una comunità di Reggio Emilia - per raggiungere la fidanzata a Pellegrino Parmense ma è stato individuato dai carabinieri mentre passeggiava per le vie del centro ed è stato arrestato. Un giovane di 27 anni è finito in carcere dopo che i militari lo hanno bloccato nel paese della Valceno, in seguito alla segnalazione di alcuni residenti. Il giovane, che avrebbe dovuto scontare una pena agli arresti domiciliari in una comunità è scappato, ha raggiunto la fidanzata ed insieme si sono spostati a Pellegrino per cercare lavoro. Gli abitanti hanno visto i due passeggiare senza meta ed hanno chiamato i carabinieri: da lì l'identificazione e l'arresto.

