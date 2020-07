Scappa dal controllo e aggredisce i carabinieri in viale Vittoria: arrestato pusher 23enne

Lo hanno fermato in viale Vittoria, uno dei luoghi caldi dello spaccio a Parma, ma ha reagito al controllo aggredendo i carabinieri. Un pusher nigeriano di 23 anni è stato arrestato nella notte tra mercoledì 22 e giovedì 23 luglio con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio. Il giovane, infatti, aveva in tasca 5 grammi di cocaina ed ha cercato di picchiare i militari della stazione di Parma Oltretorrente, che si trovavano sul posto per alcuni controlli insieme ai militari dell'Esercito, nell'ambito dell'operazione Strade Sicure. Lo spacciatore, che è stato arrestato e si trova nelle camere di sicurezza della Caserma in attesa del processo per direttissima, aveva in tasca anche 230 euro in banconote di piccolo taglio, ottenute dall'attività di spaccio.

