Scappa dal controllo e lancia la bici contro i carabinieri: 25enne denunciato

Ha tentato di scappare dai carabinieri e poi ha lanciato contro di loro la sua bicicletta. Un 25enne nigeriano, con vari precedenti di polizia, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. L'episodio è avvenuto nella giornata di ieri, 4 gennaio in Oltretorrente. I militari, che stavano effettuando alcuni controlli in zona, hanno deciso di controllare il giovane che ha reagito ed è scappato. Dopo essere stato raggiunto ha lanciato la sua bicicletta contro i carabinieri: i militari hanno schivato la bici che è finita contro l'auto di servizio, danneggiandola lievemente. A quel punto il giovane è stato identificato e denunciato per resitenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.