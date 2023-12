Scappa dal posto di blocco dei carabinieri, inseguimento tra Fidenza e Soragna: 30enne multato per mille euro

E' scappato dal posto di blocco dei carabinieri ma non aveva bevuto e non aveva altre irregolarità. Un 30enne della Bassa, quando ha visto l'alt dei militari ha accelerato, prendendo la strada per Soragna. Bloccato dopo un breve inseguimento è stato multato per circa mille euro.

Una pattuglia dei Carabinieri di Busseto, nella notte, durante un normale posto di controllo, ha imposto l’alt a una vettura che arrivava da Parma. Il conducente, invece di rallentare, ha accelerato ignorando l’alt e infilando la strada per Soragna. I militari, allertata la centrale operativa di Fidenza, che ha diramato l’allert a tutte le pattuglie in circuito, ha autorizzato l’inseguimento con lampeggianti. Nel giro di pochi minuti la vettura si e’ trovata con una gazzella alle spalle e una che sopraggiungeva ed è stato obbligato a fermarsi.

Il conducente, un trentenne della bassa, non ha fornito una spiegazione coerente alla fuga. Sottoposto a controllo con etilometro è risultato sobrio. L'uomo è stato sanzionato alla luce del codice della strada per mancato fermo allo stop e guida a velocità non commisurata, per una cifra complessiva di quasi mille euro.