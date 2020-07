Scappa di casa dopo una lite con la madre ma era ai domiciliari: arrestato 39enne

E' scappato dalla sua abitazione di Parma dopo un litigio con la madre ma era agli arresti domiciliari ed è stato arrestato per evasione in provincia di Piacenza. Un 39enne ecuadoriano è finito in manette nel primo pomeriggio di giovedì 30 luglio: i carabinieri di Parma hanno avvertito i colleghi piacentini che lo hanno fermato a San Giorgio. Il 39enne, dopo essere uscito dalla casa della madre - dove stava scontando una pena ai domiciliari per rapina impropria - si è recato da un amico nel comune in provincia di Piacenza. I militari lo hanno bloccato ed arrestato: a breve verrà processato per direttissima.

