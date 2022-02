Scappa nel supermercato e aggredisce i carabinieri: 36enne arrestato

Si trovava sulle scalette di un supermercato di via Montanara ma quando ha visto i carabinieri che si avvicinavano a lui per identificarlo è scappato all'interno del negozio, per cercare di sfuggire al controllo. Un 36enne nigeriano, bloccato dai militari all'interno del supermercato, è stato arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, giovedì 3 febbraio. Una pattuglia del nucleo radiomobile si è avvicinato ad un uomo, che si trovava sulle scale in attesa dei clienti che entravano al supemercato. I carabinieri hanno deciso di controllarlo ma il 36enne è scappato.

Ne è nato un inseguimento all'interno del negozio e una violenta colluttazione tra gli scaffali. Alla fine i militari sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo: per lui l'accua è di resistenza. Dopo l'identificazione in caserma è stato rinchiuso nelle celle di sicurezza in attesa del processo per direttissima.