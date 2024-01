Scassina per tre volte i distributori delle bevande nella sede dell'Inps: denunciato 31enne rumeno

Ha scassinato per tre volte i distributori automatici di bevande presenti all'interno della sede dell'Inps di via Basetti a Parma tra i mesi di novembre 2023 e gennaio 2024. Un rumeno di 31 anni, identificato dalle telecamere grazie al lavoro di analisi dei carabinieri della stazione Oltretorrente, è stato denunciato per il reato di tentato furto aggravato e tentato furto. Secondo la ricostruzione dei militari l'uomo, nelle tre occasioni, sarebbe entrato di notte

Gli episodi risalgono, due al mese di novembre 2023 ed uno al mese di gennaio 2024 quando un rumeno di 31anni ha deciso di utilizzare il distributore di bevande come uno sportello bancomat. La cosa si è ripetuta per ben tre volte, nel giro di poco tempo e solo in una delle tre occasioni, l’attivazione del sistema di allarme ha fatto desistere l’uomo, che ha abbandonato la sede in fretta e furia, lasciando dietro di sé una scia di danni provocati dall’effrazione di porte e finestre.

Dopo la denuncia sporta dai funzionari dell’ente previdenziale e dai gestori dei distributori automatici i Carabinieri hanno dato il via alle indagini, acquisendo in primis le registrazioni del sistema di video sorveglianza. Dall’analisi delle immagini i militari hanno riscontrato che per tutti e tre gli episodi, l’autore era sempre la stessa persona, che aveva agito senza alcun indugio a volto scoperto. Con un ulteriore sforzo investigativo i Carabinieri hanno analizzato fotogramma dopo fotogramma, confrontandoli con le foto acquisite dai vari sistemi informativi a disposizione, riuscendo alla fine a dare un nome e cognome all’autore. Acquisiti tutti gli elementi probatori, effettuati i necessari e doverosi riscontri, i Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria parmigiana il 31enne rumeno, dimorante a Parma e gravato da precedenti specifici, ritenuto responsabile, del reato di furto aggravato.