Forza l'ingresso della Casa della Salute e scassina i distributori automatici: arrestato 21enne italiano

Si è introdotto all'interno della Casa della Salute Parma Centro di Largo Palli a Parma per scassinare alcuni distributori automatici. Un 21enne italiano, con alle spalle alcuni precedenti penali nonostante la giovane età, è stato fermato ed arrestato dai poliziotti delle volanti con l'accusa di tentato furto aggravato. L'episodio è avvenuto verso l'una di stanotte: l'allarme della struttura sanitaria è scattato e sul posto sono arrivati gli agenti, insieme alle guardie giurate di Coopservice. Il ragazzo, che è stato identificato e perquisito, ha ammesso le proprie responsabilità e non ha opposto resistenza.

Poco prima aveva scassinato, con un paio di cacciativi, il distributore automatico posto al piano terra. I poliziotti hanno effettuato un sopralluogo all'interno della struttura. Anche i distributori del primo e del secondo piano erano stati scassinati. Il bottino, per il giovane ladro, è stato di alcune monete. Il 21enne è stato quindi arrestato per tentato furto aggravato. Nella giornata di oggi, martedì 2 agosto, si svolgerà il proceso per direttissima.