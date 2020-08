Scassinatore dell'autolavaggio ripreso dalle telecamere: è un cliente abituale 43enne

Un 43enne parmigiano, cliente abituale di un distributore di benzina di Brescello, è stato denunciato per furto aggravato per aver cercato di forzare la colonnina dove vengono effettuati i pagamenti per i lavaggi self service. La colonnina, oltretutto, in quel momento era vuota. Il titolare dell'autolavaggio ha fatto denuncia ai carabinieri che, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno identificato il ladro. Il 43enne, che risiede nella nostra provincia, andava abitualmente a rifornirsi di carburante proprio in quel distributore: anche per questo motivo il gestore, un 30enne mantovano, non ha avuto difficoltà ad identificarlo. Il 43enne, messo davanti all'evidenza delle prove, ha ammesso le sue responsabilità. L'improvvisato ladro aveva cercato di forzare la colonnina con alcuni attrezzi da scasso: la struttura è rimasta distrutta, alcuni pezzi si trovavano nel piazzale della stazione di servizio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.