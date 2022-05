Scatta la rimozione dei veicoli abbandonati: saranno un centinaio entro fine anno

Al via da maggio la rimozione dei veicoli abbandonati in spazi pubblici, con la possibilità di liberare le strade di Parma dai mezzi lasciati colpevolmente in stato di abbandono dai loro proprietari, in alcuni casi deceduti o irreperibili. Questo grazie all’avvio del servizio di prelievo, custodia, cancellazione dal Pubblico registro automobilistico e demolizione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in stato di abbandono in aree ad uso pubblico o non reclamati dai proprietari,

Il servizio è stato appaltato ad un soggetto privato che si è aggiudicato la procedura di gara ed è gestito dal Corpo di polizia locale. L’appaltatore avrà il compito, su chiamata della Centrale operativa del Comando di Strada del Taglio, di prelevare i veicoli nel luogo del ritrovamento e di trasportali al centro di demolizione. Inoltre, provvederà al prelievo delle targhe di identificazione dei veicoli, della carta di circolazione e del certificato di proprietà, se ancora presenti, per la successiva radiazione dal Pubblico Registro Automobilistico. La demolizione e lo smaltimento dei veicoli avverranno previa messa in sicurezza degli stessi, con l’applicazione di tutti gli accorgimenti necessari per il corretto smaltimento dei materiali derivanti dalla demolizione, compreso l’eventuale prelievo e smaltimento di lubrificanti e carburanti o di altre sostanze come rifiuti speciali e pericolosi. Nel caso in cui il veicolo abbandonato sia reclamato dal proprietario, la restituzione avverrà a titolo oneroso al centro di raccolta.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale, Michele Cassano, ha aggiunto: “Dalle segnalazioni presenti già nel nostro archivio, stimiamo di poter rimuovere e smaltire sino a fine anno circa un centinaio di veicoli, senza alcun costo per i nostri concittadini”.