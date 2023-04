Scende dallo scuolabus e viene investita

Una bambina che frequenta la scuola elementare è stata trasportata in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Parma nel pomeriggio di mercoledì 5 aprile dopo essere stata investita da un furgone. L'incidente è avvenuto alle porte di Fiorenzuola, lungo la strada per Baselicaduce, dove intorno alle 17 sono accorsi l'ambulanza della Pubblica assistenza e l'aiuto infermieristica del 118. Da una prima ricostruzione della dinamica (ancora al vaglio della polizia locale) la bambina era appena scesa dallo scuolabus e avrebbe attraversato la strada senza guardare. In quel momento stava arrivando un Fiat Doblò condotto da un uomo che, nonostante la frenata, non è riuscito a evitarla. Sul posto poco dopo è atterrata anche l'eliambulanza del 118 che l'ha poi trasportata in volo per precauzione all'ospedale Maggiore di Parma: le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.