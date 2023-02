Schia, disavventura per un 76enne trasportato al Pronto Soccorso per un trauma cranico

Un uomo di 76 anni è stato vittima di un incidente a Schia. Nel primo pomeriggio, nella località molto frequentata dai parmigiani nella stagione invernale, è intervenuta l'ambulanza di Palanzano per prestare le prime cure all'uomo che ha riportato ferite di media gravità in seguito a un trauma cranico. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, con a bordo il personale del 118, per trasportare il ferito al Pronto Soccorso.